Свердловский депутат наводит порядок в Заксобрании: простым смертным запретили обедать в одной столовой с парламентариями

15:36 | 26.11.2018

В Законодательном собрании Свердловской области назревает скандал среди работников аппарата ЗССО и помощников депутатов. Поводом послужило негодование парламентария Алексея Коробейникова, которому на прошлой неделе не понравилось, что во время обеда в «депутатскую» столовую зашел сотрудник аппарата.



По данным источников, после этого, несмотря на малозначительность повода, он позвонил руководителю аппарата Заксобрания Сергею Демакову, потребовав навести порядок. Чем вызвано такое поведение Коробейникова и ухудшился ли у него аппетит после того, как ему пришлось обедать в одном зале с простым человеком, выяснить не удалось.



Впрочем, добиться результата Коробейникову всё же удалось. Сергей Демаков принял меры, и с сегодняшнего дня в «депутатскую» столовую пускают только обладателей мандата.



Добавим, что изначально в данную столовую действительно имели доступ только депутаты, но после ослабления «режима» туда стали ходить помощники парламентариев, сотрудники аппарата и правительства.