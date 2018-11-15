В тавдинской колонии хотят запустить производство мороженого

16:57 | 21.11.2018

imenno.ru

В исправительной колонии № 26, расположенной в городе Тавде Свердловской области, собираются производить мороженое. Уже подготовлены необходимые документы и закуплено оборудование.



Как отмечают в пресс-службе свердловского ГУФСИН, мороженое смогут покупать сами осуждённые, а также сотрудники колонии. Кроме того, продукцию предложат организациям, заинтересованным в сотрудничестве с колонией. Возможно, лакомство будут продавать населению.