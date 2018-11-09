Ранее судимого уральца, толкнувшего сотрудницу полиции, отправили в колонию

13:58 | 15.11.2018

пресс-служба СУ СКР по Свердловской области

Житель Ирбитского района осуждён на 1 год 10 месяцев в колонии строгого режима за применение насилия в отношении представителя власти.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, 15 июня этого года мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Причиной стало то, что он не проживал по месту своего жительства, хотя находился под административным надзором.



В отделе полиции обвиняемый, пытаясь выбежать на улицу, толкнул участкового уполномоченного, которая упала и ударилась о порог.