В селе Гарашкинское на месте бывшего совхоза открыли сельскохозяйственный комплекс

Сегодня, 9 ноября, в селе Гарашкинское городского округа Богданович дан старт работе нового сельскохозяйственного комплекса «Даждь».Предприятия создано с нуля. Год назад Олег Баимов выкупил 1,5 тысячи гектаров земли заброшенного совхоза «Гарашкинский» и засеял картофелем. В этом году здесь построили современный комплекс: два современных овощехранилища, цех сортировки и переработки продукции. Сейчас ведётся строительство дополнительного овощехранилища и холодильника на 2 тысячи тонн овощей. Также планируется создать молочно-товарную ферму. Общий объем инвестиций на данный момент составил 280 млн рублей.На предприятии работает 19 человек. В перспективе предусмотрено создание ещё 25 новых рабочих мест.«Сельхозпредприятие «Даждь» - пример того, как надо работать, чтобы не простаивали земли, чтобы успешно развивалось хозяйство, вовремя строились и сдавались объекты. У предприятия большие планы развития, которые, я уверена, будут успешно реализованы. Для села это означает появление новых рабочих мест, развитие территории», - отметила председатель Законодательного Собрания Свердловской области Людмила Бабушкина.