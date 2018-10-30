В Свердловской области 110 отелей поборются за «Уральскую звезду»

13:26 | 1.11.2018

crimee.com

В Свердловской области проходит конкурс в сфере гостеприимства «Уральская звезда-2018». За премию поборются 110 гостиниц из 21 муниципалитета: Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Сысерти, Карпинска, Талицы, Полевского и других.



В конкурсе девять номинаций. Победителей определят голосованием, оценками жюри, а также потребительской оценкой в Booking.com и TripAdvisor.com. На результат влияет расположение отеля, доступность для людей с ОВЗ, наличие ресторана, парковки, конференц-зала, фитнес-центра.



Награждение победителей состоится 7 декабря.