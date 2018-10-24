Новости дня
17:07 | 30.10.2018
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который оставил горожан без интернета
Мужчина был задержан в декабре прошлого года по адресу Мира, 42, жильцами дома, у которых вследствие действий злоумышленников в квартирах пропал интернет.
Выяснилось, что Кулаженко действовал совместно с еще двумя лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство. Они скрылись, а Кулаженко был задержан и передан прибывшим на место сотрудникам полиции.
В ходе расследования уголовного дела, которое длилось несколько месяцев, выяснилось, что Кулаженко причастен к еще одному аналогичному эпизоду. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.
По инкриминируемой статье ему грозило до пяти лет колонии, но суд ограничился наказанием в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. Кулаженко посчитал приговор суровым и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд – её рассмотрение назначено на 13 ноября.
По мнению прокуратуры, оснований к отмене или изменению приговора нет, так как Кулаженко не отбыл условный срок по приговору от 17 августа 2017 года, когда также был признан виновным в краже.
© «Вечерние Ведомости»
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