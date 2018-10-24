В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, который оставил горожан без интернета

17:07 | 30.10.2018

Кировский районный суд Екатеринбурга вынес приговор ранее судимому местному жителю Александру Кулаженко, признанному виновным в краже телеком-оборудования, принадлежащего операторам связи. Он признан виновным по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище».



Мужчина был задержан в декабре прошлого года по адресу Мира, 42, жильцами дома, у которых вследствие действий злоумышленников в квартирах пропал интернет.



Выяснилось, что Кулаженко действовал совместно с еще двумя лицами, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство. Они скрылись, а Кулаженко был задержан и передан прибывшим на место сотрудникам полиции.



В ходе расследования уголовного дела, которое длилось несколько месяцев, выяснилось, что Кулаженко причастен к еще одному аналогичному эпизоду. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.



По инкриминируемой статье ему грозило до пяти лет колонии, но суд ограничился наказанием в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев. Кулаженко посчитал приговор суровым и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд – её рассмотрение назначено на 13 ноября.



По мнению прокуратуры, оснований к отмене или изменению приговора нет, так как Кулаженко не отбыл условный срок по приговору от 17 августа 2017 года, когда также был признан виновным в краже.