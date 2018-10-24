На Урале хакера, взломавшего базу данных аэропорта Кольцово, приговорили к пяти годам колонии

15:18 | 30.10.2018

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К пяти годам в колонии общего режима приговорён Игорь Маковкин. Кировским районным судом установлено, что обвиняемый совместно с другими членами преступного сообщества распространил в Екатеринбурге вредоносное программное обеспечение, в результате злоумышленники получили доступ к счетам клиентов различных банков, откуда похитили 1,2 млрд рублей.



Также участники преступного сообщества получили неправомерный доступ к компьютерной базе данных аэропорта Кольцово.



Отметим, что Маковкин заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и дал подробные показания о совершённых преступлениях. Расследование в отношении других членов сообщества ещё продолжается.



Судом также удовлетворены гражданские иски о возмещении ущерба, имущество Маковкина арестовано. Приговор пока не вступил в законную силу.