В течение пяти лет на развитие Сысертского городского округа направят 27 млрд рублей

17:20 | 25.10.2018

taksiexpert.ru

Правительство Свердловской области утвердило комплексную программу развития Сысертского городского округа на 2018–2023 годы.



По словам главы Сысертского городского округа Дмитрия Нисковских, программа включает три направления: повышение качества и доступности социальной инфраструктуры (детских садов, школ, больниц, спортивных комплексов), развитие жилищно-коммунального комплекса и создание условий для развития промышленности и предпринимательства (в том числе создание второй очереди «Титановой долины»). На реализацию программы округу необходимо 27 млрд рублей.



«У нас территория с большой маятниковой миграцией: многие ездят на работу в Екатеринбург и предпочитают иметь прописку в столице региона, чтобы лечиться и учить детей там. Если фактически у нас живет 100 тысяч человек, то официально числится только около 65 тысяч. Это означает, что мы недополучаем бюджетного финансирования. Чем больше человек у нас «закреплено», тем больше у нас бюджетных полномочий», — поделился Нисковских



Напомним, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил создать комплексные программы развития для Сысертского городского округа и Ирбитского муниципального образования.