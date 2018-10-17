На капремонт домов в Белоярке потратят 21 миллион рублей

18:50 | 21.10.2018

В Белоярском городском округе в следующем году жителей шести многоквартирных домов ждет капитальный ремонт общедомового имущества.



Так, в доме № 4а на улице Милицейской в поселке Белоярский и в доме № 22 на улице Ильича в селе Бруснятское отремонтируют фасад, крышу, подвальные помещения, систему теплоснабжения, электроснабжения, водоотведения и холодного водоснабжения и утеплят чердачные перекрытия. В домах № 6а и 8Б на улице Юбилейной в Белоярском, в доме № 5 на улице Уральской в поселке Белореченский и в доме № 86 на улице Кирова в селе Большебруснятское капитально отремонтируют крышу.



На проведение работ, которые необходимо закончить до 20 декабря 2019 года, выделено чуть больше 21 миллиона рублей. Электронный аукцион на проведение работ опубликован на сайте госзакупок, заказчиком выступает Региональный фонд содействия капремонту общего имущества в многоквартирных домах Свердловской области. Результаты аукциона будут подведены 2 ноября.