Ночью на Среднем Урале горели два автомобиля

11:52 | 21.10.2018

Фото: kmsk.dp.ua

Этой ночью на Среднем Урале сгорели два автомобиля – в Качканаре огонь охватил автомобиль повредил Suzuki, а в Каменске-Уральском – «ВАЗ-2114».



По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, огонь повредил у автомобиля Suzuki моторный отсек и багажник автомобиля. С огнем боролись 7 спасателей, пожар удалось потушить за три минуты.



В Каменске-Уральском загорелся ВАЗ, огонь повредил мотор и салон авто. С огнем удалось справиться за две минуты.



Причины случившегося в настоящий момент устанавливаются.