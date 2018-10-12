На Урал овощи и фрукты из Узбекистана везут только через Октябрьский таможенный пост

16:35 | 16.10.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Октябрьский таможенный пост Екатеринбургской таможни стал одним из четырех в стране, через который разрешено провозить овощи и фрукты из Узбекистана. Такое решение приняли представители Министерства сельского хозяйства России и Министерства сельского и водного хозяйства Узбекистана. Раньше таким правом обладали таможенные посты во всех областях.



«Специализированный осмотр овощей, фруктов и сухофруктов могут проводить таможенные посты в Московской, Новосибирской, Оренбургской и Свердловской областях, и только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного НОКЗР Узбекистана», — рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.



Отмечается, что изменения вводятся для обеспечения фитосанитарной безопасности России. На Октябрьском таможенном посту для специалистов Россельхознадзора оборудовали специализированный исследовательский пункт.



За сентябрь через пункт прошло 900 тонн овощей и фруктов. Выявлен один случай заражения персиков. В них обнаружены личинки восточной плодожорки (повреждает плоды и побеги плодовых культур).