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16:35 | 16.10.2018
пресс-служба Уральского таможенного управления
На Урал овощи и фрукты из Узбекистана везут только через Октябрьский таможенный пост
«Специализированный осмотр овощей, фруктов и сухофруктов могут проводить таможенные посты в Московской, Новосибирской, Оренбургской и Свердловской областях, и только при наличии фитосанитарного сертификата, выданного НОКЗР Узбекистана», — рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.
Отмечается, что изменения вводятся для обеспечения фитосанитарной безопасности России. На Октябрьском таможенном посту для специалистов Россельхознадзора оборудовали специализированный исследовательский пункт.
За сентябрь через пункт прошло 900 тонн овощей и фруктов. Выявлен один случай заражения персиков. В них обнаружены личинки восточной плодожорки (повреждает плоды и побеги плодовых культур).
© «Вечерние Ведомости»
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