На трассе Екатеринбург — Пермь погиб водитель «Яндекс.Такси»

21:38 | 12.10.2018

Фото: пресс-служба УГИБДД по Пермскому краю

Сегодня в 04:30 утра по дороге из Екатеринбурга в Пермь произошло трагическое ДТП: водитель «Яндекс.Такси» во время перевозки клиентов не справился с управлением и, врезавшись в ограждение, вылетел через лобовое стекло. От полученных травм мужчина скончался.



Трагедия произошла в районе Кунгура. «Лада-Приора», двигавшаяся со стороны Екатеринбурга в направлении Перми, врезалась в ограждение. По предположению инспекторов ГИБДД, водитель выбрал не подходящую для погодных условий скорость, и машина врезалась в ограждение. В результате водитель погиб, ему было 27 лет.



Возможно, во время движения он не был пристёгнут. Информацию о том, что он вылетел через лобовое стекло, предстоит проверить экспертам. Пострадали двое пассажиров отечественного автомобиля: 19-летний молодой человек и 29-летняя девушка.



Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения правил дорожного движения, скоростного режима, особенно в межсезонье, когда на дороге может быть гололёд. Также сотрудники ГИБДД советуют своевременно сменить летнюю резину на зимнюю.