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09:59 | 11.10.2018
пресс-служба УФССП по Свердловской области
В Екатеринбурге обсудили вопросы выдворения нелегальных мигрантов
«В связи с открытием консульства Республики Узбекистан в г. Екатеринбурге ожидается изменение сроков предоставления необходимых документов для граждан Узбекистана для препровождения граждан до границы Российской Федерации. Соответственно, сроки содержания данных лиц, помещенных в Центр временного содержания для иностранных граждан и лиц без гражданства УМВД России по г. Екатеринбургу, должны значительно сократиться», — отмечают в пресс-службе УФССП по региону.
Ранее оформление необходимых документов производилось через ближайшее Генеральное консульство Республики Узбекистан в Новосибирске.
С начала 2018 года свердловские приставы выдворили из России 711 граждан Узбекистана. В Центре временного содержания иностранных граждан по Екатеринбургу находится еще 30 их соотечественников.
© «Вечерние Ведомости»
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