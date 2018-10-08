В Екатеринбурге обсудили вопросы выдворения нелегальных мигрантов

Главный судебный пристав Свердловской области Владимир Осьмак встретился с генеральным консулом Узбекистана в Екатеринбурге Абдусаломом Хатамовым. Обсуждались вопросы выдворения граждан Узбекистана, нарушивших миграционное законодательство РФ, а также сокращение сроков документирования.«В связи с открытием консульства Республики Узбекистан в г. Екатеринбурге ожидается изменение сроков предоставления необходимых документов для граждан Узбекистана для препровождения граждан до границы Российской Федерации. Соответственно, сроки содержания данных лиц, помещенных в Центр временного содержания для иностранных граждан и лиц без гражданства УМВД России по г. Екатеринбургу, должны значительно сократиться», — отмечают в пресс-службе УФССП по региону.Ранее оформление необходимых документов производилось через ближайшее Генеральное консульство Республики Узбекистан в Новосибирске.С начала 2018 года свердловские приставы выдворили из России 711 граждан Узбекистана. В Центре временного содержания иностранных граждан по Екатеринбургу находится еще 30 их соотечественников.