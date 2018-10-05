Екатеринбургская команда заняла первое место на Кубке России по кёрлингу на колясках

10:45 | 8.10.2018

Федерация кёрлинга Свердловской области

Команда «Родник» из Екатеринбурга выиграла Кубок России по кёрлингу на колясках. Соревнования проходили с 1 по 7 октября в Новосибирске.



В турнире принимали участие девять команд из Санкт-Петербурга, Свердловской области, Челябинской области, Самарской области, Новосибирской области, Красноярского края и Севастополя.



Второе место досталось спортсменам из Санкт-Петербурга, третье – челябинской команде.