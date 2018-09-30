«Воронин молчит, никого не сдает». Начальник ОЭБиПК Екатеринбурга отказывается сотрудничать со следствием

23:43 | 3.10.2018

Начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу майор полиции Эдуард Воронин задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. В течение двух суток следователь 4-ого следственного управления СКР должен принять решение о направлении материалов в суд для избрания ему пресечения (обсуждается, что ему грозит СИЗО либо домашний арест). Он проходит фигурантом по уголовному делу о превышении служебных полномочий (ст. 286 УК РФ).



Между тем, по данным источников veved.ru в спецслужбах, на настоящий момент он еще не помещен в изолятор временного содержания УМВД.



«Воронин молчит, никого не сдает. Считает, что говорить ему нечего. Следователи и ФСБ считают иначе», - отмечает информированный собеседник издания.



Источник также добавляет, что завтра, 4 октября, планируется задержание еще одного полицейского из ОБЭП – однако из городского или областного, не уточняется.