Жительницу Ивделя через суд заставляют убрать забор с прибрежной зоны реки

14:40 | 1.10.2018

Жительницу Ивделя Татьяну Х. через суд заставляют ликвидировать забор на земельном участке, примыкающем к берегу реки Ивдель.



Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, в 2017 году было установлено, что женщина нарушает Водный кодекс РФ, так как забор ее земельного участка построен на территории береговой полосы, которая по закону должна составлять не менее 20 метров. В данном случае забор стоял в 2,9 м от реки.



Прокурор Ивделя подал иск в защиту неопределенного круга лиц. Суд обязал свердловчанку демонтировать забор, обеспечив свободный доступ жителей к реке.



Татьяна, в свою очередь, также обратилась в суд. Она предложила не убирать забор, а сделать в нем незапирающуюся калитку и разместить информацию о возможности свободного прохода. Женщина объяснила это тем, что забор на участке необходим: он защищает от паводков и препятствует проходу скота.



Суд отказал Татьяне в удовлетворении ее просьбы и обязал ее демонтировать забор, так как даже при выполнении указанных условий общедоступность подхода к водному объекту не будет обеспечена.