Холод не помеха: в Екатеринбурге дети прошли крестным ходом под дождем

19:53 | 30.09.2018

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Сегодня в Екатеринбурге состоялся традиционный крестный ход, приуроченный к началу учебного года. В этом шествии ежегодно принимают участие дети, и в этом году холод, дождь и снег не стали помехой.



Так, 1700 человек, среди которых были школьники, их родители и педагоги, прошли восемь километров под ливнем: от храма в честь Владимирской иконы Пресвятой Богородицы на Семи Ключах до Ганиной Ямы. Участников крестного хода спасали дождевики.



Отметим, что участники крестного хода остались довольны своим шествием. Однако в социальных сетях это равнодушие к погодным условиям многие не понимают.