На Урале закончили ремонтировать железную дорогу, концы которой находятся в разных частях света

11:14 | 29.09.2018

Фото: Свердловская железная дорога

Работники СвЖД отремонтировали рельсы в старинном тоннеле, проложенном под отрогом горы Волчиха на перегоне Ревда — Решёты. Этот тоннель проходит через Уральский хребет, разделяющий Европу и Азию, то есть, несмотря на то что протяжённость тоннеля составляет всего 650 метров, его начальная и конечная точки находятся в разных частях света.



У ремонтников было всего 72 часа, чтобы произвести отсыпку нового балласта, полностью заменить рельсошпальную решётку и очистить водопропускные лотки — всё это было сделано во время перерыва в движении поездов.



Пока шёл ремонт, составы следовали по второму пути, который проходит рядом с тоннелем.



В работе было задействовано 400 железнодорожников. Их задача оказалась не из простых: в ограниченном пространстве работало большое количество техники, которая распространяла выхлопные газы. Поэтому людям пришлось использовать респираторы и регулярно проводить замеры воздуха на содержание вредных веществ.



Тоннель построили в 1917 году. Сегодня он — часть Транссибирской магистрали. Ежедневно по нему проходят порядка 70 грузовых и пассажирских составов по направлению в Москву и Казань.