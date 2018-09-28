Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


11:14 | 29.09.2018

Фото: Свердловская железная дорога

На Урале закончили ремонтировать железную дорогу, концы которой находятся в разных частях света

Работники СвЖД отремонтировали рельсы в старинном тоннеле, проложенном под отрогом горы Волчиха на перегоне Ревда — Решёты. Этот тоннель проходит через Уральский хребет, разделяющий Европу и Азию, то есть, несмотря на то что протяжённость тоннеля составляет всего 650 метров, его начальная и конечная точки находятся в разных частях света.

У ремонтников было всего 72 часа, чтобы произвести отсыпку нового балласта, полностью заменить рельсошпальную решётку и очистить водопропускные лотки — всё это было сделано во время перерыва в движении поездов.

Пока шёл ремонт, составы следовали по второму пути, который проходит рядом с тоннелем.

В работе было задействовано 400 железнодорожников. Их задача оказалась не из простых: в ограниченном пространстве работало большое количество техники, которая распространяла выхлопные газы. Поэтому людям пришлось использовать респираторы и регулярно проводить замеры воздуха на содержание вредных веществ.

Тоннель построили в 1917 году. Сегодня он — часть Транссибирской магистрали. Ежедневно по нему проходят порядка 70 грузовых и пассажирских составов по направлению в Москву и Казань.

Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

15:17 | 29.09.2018
Екатеринбург может принять чемпионат мира по волейболу

14:54 | 29.09.2018
Сегодня в Свердловской области объявлено штормовое предупреждение

14:17 | 29.09.2018
В Екатеринбурге поймали «золотую» целительницу: женщина обманным путём выманивала драгоценности у девушек

13:48 | 29.09.2018
В Богдановиче вынесен приговор руководителю одного из отделений «Почты России» за хищение вверенного ей имущества

13:07 | 29.09.2018
В ночном ДТП на трассе Тюмень — Екатеринбург погибли двое человек

13:01 | 29.09.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 28 сентября 2018 года

12:29 | 29.09.2018
В Реже двое подростков ограбили 80-летнюю пенсионерку

11:34 | 29.09.2018
В Свердловской области начинает работу горячая линия по вопросам профилактики гриппа и ОРВИ

11:14 | 29.09.2018
На Урале закончили ремонтировать железную дорогу, концы которой находятся в разных частях света

11:13 | 29.09.2018
Журналистка Znak.com, которая пропала во время деловой поездки в Челябинск, найдена живой

28.09.2018

22:53 | 28.09.2018
Директор колледжа Ползунова в Екатеринбурге заплатит штраф за рекламу на крыше здания-памятника

22:11 | 28.09.2018
В Екатеринбурге заработала первая фекальная станция

21:13 | 28.09.2018
В Екатеринбурге активисты провели рейд по продуктовым магазинам: выявили много просрочки

17:55 | 28.09.2018
На Урале чиновники несколько лет не могли выделить землю под сельскую больницу

17:37 | 28.09.2018
В Прикамье школьные спортивные площадки и залы доступны людям старшего поколения для занятий спортом

17:21 | 28.09.2018
Свердловчане могут принять участие в Международном дне ходьбы

17:20 | 28.09.2018
Во время поездки из Екатеринбурга в Челябинск пропала журналист Znak.com

16:36 | 28.09.2018
Сформирован состав свердловского Совета по вопросам обращения с безнадзорными животными

16:17 | 28.09.2018
Группа из четырех наркосбытчиков осуждена в Каменске-Уральском

16:15 | 28.09.2018
На трассе Екатеринбург — Курган произошло двойное ДТП: один человек погиб, ранены женщина и 4-летний ребенок

15:58 | 28.09.2018
Министр строительства РФ положительно оценил работу властей Прикамья по организации капремонта домов

15:50 | 28.09.2018
СК Зауралья ищет очевидцев смертельной аварии, виновником которой стал сотрудник Росгвардии

15:46 | 28.09.2018
Пермяков приглашают освоить морской бильярд

15:38 | 28.09.2018
В Челябинске перекачивают воду из озера Смолино в озеро Курочкино

15:31 | 28.09.2018
В Свердловской области ожидается штормовой ветер и дожди

15:18 | 28.09.2018
Работники двух предприятий в Кушве пожаловались Охлопкову на задержки зарплаты

15:13 | 28.09.2018
Финансирование программы расселения аварийного жилья в Прикамье будет увеличено до 2,5 миллиарда

15:07 | 28.09.2018
Зауральская дорога в объезд Казахстана передана в федеральную собственность. «Значение у трассы стратегически важное»

14:59 | 28.09.2018
В Екатеринбурге трех арбитражных управляющих осудили за вымогательство

14:44 | 28.09.2018
Уже завтра пройдет комбинированная эстафета «Вечерний Екатеринбург»

14:23 | 28.09.2018
Запущен производственный процесс бизнес-инкубатора индустриального парка «Богословский»

14:00 | 28.09.2018
Пермский автобус №14 вернулся на Островского

13:44 | 28.09.2018
В Екатеринбурге могут построить «зеленые» дома: без центрального отопления и электричества

13:32 | 28.09.2018
За долг у пермяка арестовали айфон

13:30 | 28.09.2018
Синоптики прогнозируют в Зауралье сильный ветер

13:17 | 28.09.2018
В Белоярке ревизоры выявили нарушения при выполнении муниципального контракта компанией депутата

13:16 | 28.09.2018
В выходные в Перми будет закрыто движение по улице Вагановых

13:15 | 28.09.2018
Путин похвалил Свердловскую область за сотрудничество с Азербайджаном

13:00 | 28.09.2018
Свердловская прокуратура выявила более 800 нарушений состояния дорог

12:49 | 28.09.2018
Связисты развенчали миф об интернет-зависимой молодежи

12:48 | 28.09.2018
Пермский МФЦ примет на работу робота

12:46 | 28.09.2018
Металлургический район Челябинска одним из первых ликвидирует проблему мусора

12:39 | 28.09.2018
В Перми протестируют электробус

12:27 | 28.09.2018
Заместитель сити-менеджера Кургана Андрей Жижин: «Выходные у коммунальщиков отменяются»

12:13 | 28.09.2018
В выходные в Перми сохранится холодная погода

12:05 | 28.09.2018
Екатеринбуржцев снова предупреждают о возможных перебоях в работе линии «02»

11:44 | 28.09.2018
На Урале директора учреждения культуры осудили за фиктивное трудоустройство сына

11:25 | 28.09.2018
Прокуратура требует обеспечить сохранность дома на Гоголя, где находится музей «Гамаюн»

11:01 | 28.09.2018
В свердловских муниципалитетах работают «горячие линии» по пуску тепла

10:41 | 28.09.2018
В уральской столице разрабатывают комплексную программу законопослушного поведения на дорогах


Мы в соцсетях





Архив
«    Сентябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930


 