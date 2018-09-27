На Урале чиновники несколько лет не могли выделить землю под сельскую больницу

Действующий ФАП в поселке отапливается дровяной печкой

О проблеме сельчан Александр Коркин узнал в ходе личного приема граждан, который проходил как раз в здании ФАПа

Жители поселка Курьинский Ирбитского района уже несколько лет не могут дождаться от администрации муниципального образования решения вопроса по ремонту фельдшерско-акушерского пункта, либо строительству нового. В 2016 году они обратились с просьбой к депутату ЗакСобрания Свердловской области Елене Тресковой, в присутствии которой чиновники давали обещание жителям по строительству ФАП. Но парламентарий, судя по всему, или забыла о своих избирателях, или оказалась не в силах помочь сельчанам.Новая надежда у жителей поселка появилась в этом году. В ходе личного приема граждан о проблеме узнал депутат ЗакСобрания Александр Коркин.– Помещение, в котором находится ФАП относится к Ирбитской центральной городской больнице. Здание деревянное, 1975 года постройки. Оно отапливается дровами, зимой промерзает, и там очень холодно. По-хорошему, нужен новый фельдшерско-акушерский пункт, и сейчас появилась надежда, что он все же появится», – говорит Александр Коркин.При этом, по его словам, ремонтировать действующий ФАП нецелесообразно, так как степень износа составляет 74%, а согласно смете на ремонт он бы обошелся в 1,5 миллиона рублей. Аналогичной позиции придерживаются и в Министерстве здравоохранения Свердловской области. В Минздраве в ответе на депутатский запрос пояснили, что заминка со строительством нового ФАП произошла в связи с позицией Администрации Ирбитского муниципального образования, которая длительное время не могла подобрать подходящий земельный участок – там заявляли, что в населенном пункте не предусмотрены земельные участки для объектов социального обслуживания.После вмешательства в ситуацию Александра Коркина, депутаты Думы Ирбитского района внесли изменения в карту градостроительного зонирования для последующего предоставления земельного участка с видом разрешенного использования – «амбулаторно-профилактическое обслуживание». Теперь, после того как земельный участок будет предоставлен, заявка о поставке модульного здания ФАП будет включена министерством в последующий планируемый период. Пока же обсуждается вариант оказания помощи жителям поселка Курьинский в ближайшем населенном пункте – селе Ключи, расположенном всего в двух километрах.