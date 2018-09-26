В Екатеринбурге трех арбитражных управляющих осудили за вымогательство

14:59 | 28.09.2018

delovoy-saransk.ru

Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес приговор двум арбитражным управляющим Нурлану Мирзоеву и Василию Жлудову, а также члену ассоциации арбитражных управляющих Юрию Ушакову. Они признаны виновными в коммерческом подкупе, сопряженном с вымогательством.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, злоумышленники потребовали у учредителя и директора строительной компании пять миллионов рублей за выход из процедуры банкротства или 300 тысяч рублей ежемесячно за общее покровительство при ведении процедуры банкротства. Затем они снизили свое требование до 150 тысяч ежемесячно. Всего с февраля по май 2017 года они получили от директора 450 тысяч рублей.



Также обвиняемые требовали полтора миллиона рублей за подписание мирового соглашения. Член ассоциации арбитражных управляющих был задержан при получении второй части этой суммы (750 тысяч рублей).



Суд приговорил Ушакова к 9 годам строгого режима, Мирзоева – к восьми годам строгого режима, Жлудова – к семи с половиной годам строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.