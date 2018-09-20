В мэрии Екатеринбурга появилась рабочая группа, которая будет заниматься пенсионной реформой

22:12 | 21.09.2018

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В мэрии Екатеринбурга создали рабочую группу, которая будет заниматься подготовкой документов для сохранения льгот жителям, попадающим под действие пенсионной реформы. Главой рабочей группы стал вице-мэр Екатеринбурга Андрей Корюков.



Данной рабочей группе предстоит подготовить предложения по изменению нормативных актов Екатеринбурга для сохранения льгот женщинам, достигшим 55 лет, и мужчинам, достигшим 60 лет.



Отметим, что в состав группы вошли представители местного ФНС и сотрудники администрации, отвечающие за ЖКХ, соцполитику и земельные отношения.