В посёлке Черемша под Асбестом бывший полицейский расстрелял жену с тещей и покончил с собой

21:21 | 21.09.2018

Фото: glavny.tv

Сегодня в поселке Черемша, расположенном в пригороде Асбеста, бывший полицейский застрелил жену, ее мать, после чего покончил с собой. Первая информация о трагедии появилась в постах пользователей социальной сети «ВКонтакте».



Руководитель отдела информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых подтвердил факт ЧП и коротко рассказал подробности произошедшего.



«Действительно, в одном из частных домов по улице Шевченко в посёлке Черемша под Асбестом были обнаружены тела трех человек. Среди погибших — мужчина 1974 года рождения, его супруга 1971 года рождения и ее мать 1949 года рождения. Их личности на данный момент уже установлены. К системе МВД в настоящее время погибший мужчина никакого отношения не имеет. Действительно, до 2016 года он служил в полиции, работая водителем отдела вневедомственной охраны. В последнее время этот человек работал охранником на предприятии «Калининградский янтарный комбинат» в поселке Малышева», — сообщил Валерий Горелых.



В настоящее время на месте преступления работает усиленная следственно-оперативная бригада. В ее состав вошли сотрудники ОМВД города Асбеста во главе с его начальником Максимом Петровым, а также представители свердловского полицейского главка во главе с заместителем начальника управления уголовного розыска полковником Константином Строгановым. В состав группы вошли следователь СКР Сергей Киряков и заместитель прокурора города Асбеста Вячеслав Андреев.



С места происшествия изъято орудие преступления — зарегистрированное ружье ТОЗ-34 — и несколько гильз.



«В настоящий момент рассматривается несколько версий случившегося. Однако сыщики, работающие на месте, уверены, что инцидент не связан ни с разбоем, ни с попыткой ограбления», — добавил руководитель пресс-службы областного главка.



Как сообщили в пресс-службе СУ СК России по Свердловской области, по факту произошедшего возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»).