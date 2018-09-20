Уральский Марс стал хитом в соцсетях

18:06 | 21.09.2018

Хитом в социальных сетях жителей региона стал «Уральский Марс» – глиняный карьер с неземными пейзажами под городом Богданович в Свердловской области. Начиная с июля каждые выходные связисты «МегаФона» отмечают здесь двукратное увеличение голосового и интернет-трафика.



Увидеть своими глазами и сфотографировать глиняные горы и малиновую воду, придающие карьеру инопланетный вид, приезжают не только жители Среднего Урала. За три месяца эксперты оператора зафиксировали здесь смартфоны челябинцев, тюменцев, ямальцев, югорчан и даже москвичей и петербуржцев.



Вдалеке от населенных пунктов звонить и размещать фотографии в социальных сетях «гостям Марса» помогает мобильный сигнал от ближайшей базовой станции «МегаФона». Телеком-объект находится в поселке Полдневой в трех километрах от карьера, но уверенный 2G-сигнал от нее распространяется на территорию в 15-17 километров, а стабильный 3G – на 5-7 километров.



«Это место настолько полюбилось ценителям красочных снимков, что за месяц число уникальных абонентов – зрителей неземных пейзажей – в два с половиной раза превышает население ближайшего поселка Полдневой. Скорость передачи данных здесь достигает 15-19 Мбит/с, этого достаточно, чтобы гости так называемого Марса могли сразу размещать фото или вести прямой эфир с места событий», – отмечает технический директор «МегаФона» на Урале Антон Щербаков.



По данным аналитиков оператора, посетитель карьера в среднем совершает один звонок по телефону и использует объем мобильного интернета, который можно сравнить с размещением в сети 10-12 качественных снимков.



Информационная справка



«Уральский Марс» находится рядом с городом Богданович в Свердловской области. Это Троицко-Байновское месторождение огнеупорных глин – самое крупное по величине запасов на Среднем Урале, оно тянется на 20 км, а площадь составляет 75 кв. км. Глины, которые здесь добывали, шли на производство огнеупорного кирпича. Цвет глин — от белого до красного и угольно-черного. В карьерах есть несколько озер с малиновой водой, которую подкрашивает минерал пирит.