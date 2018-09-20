В Нижнем Тагиле хотят сократить число колоний

11:00 | 21.09.2018

Начальник ММУ МВД «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров на очередном заседании городской думы предложил сократить число исправительных колоний на территории города. Как вариант, заключенных можно перевести в Магаданскую область. В Нижнем Тагиле сейчас около 10 тысяч заключенных, в Магаданской области — порядка 600. Таким образом, по мнению Абдулкадырова, можно снизить уровень преступности в городе.



«Все колонии расположены в черте города, куда входит и 51-я колония, где все больны туберкулёзом. Они потом ездят по городу, развозят продукты, обслуживают что-либо и прочее. У них же на лбу не написано, что они из 51-й колонии и болеют туберкулёзом. Пятая колония — вся наркомания, и везут туда со всех городов нашей необъятной страны. Многие после выхода оседают в Тагиле, совершают преступления, в том числе и тяжкие. Поэтому я и прошу вас, уважаемые депутаты, продумать механизм сокращения колоний. Сначала ограничить приём заключённых, а затем закрыть. И если мы сможем сдвинуть с места вопрос, это станет огромным плюсом для жизни наших с вами детей, внуков, для нашего города», — цитирует Абдулкадырова АН «Между строк».



Идея Абдулкадырова поддержана. Решено создать рабочую группу по обеспечению общественной безопасности, в которую войдут депутаты городской думы, представители администрации и полиции.