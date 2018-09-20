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22:06 | 20.09.2018
«Мы хотим жить в чистоте и тишине! Хватит с нас разбитых дорог!» Жители Белоярки проголосовали против разработки карьера
В случае, если бизнесменам удалось бы пролоббировать свою инициативу, у них бы появилась законная возможность продолжить разработку карьера, начатую в 2017 году и приостановленную после проверки Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и Управления Россельхознадзора.
Как рассказала корреспонденту veved.ru одна из местных жительниц Валерия, на общественные слушания пришло более 300 человек.
«Понятно, что у представителей карьера свои доводы, они вложились в бизнес и им необходимо его развивать, но аргументы жителей более весомы и понятны, мы выступаем против карьера. В ближайшее время будет подготовлен протокол слушаний, и на основании него дума и глава Белоярского городского округа будут принимать решение», – говорит Валерия.
По её словам, на общественных слушаниях присутствовал исполняющий обязанности председателя думы БГО Борис Комлев, который тоже высказался против изменения статуса земель и пообещал сделать заседание местного парламента, на котором будет приниматься решение, открытым.
Борис Комлев в комментарии veved.ru отметил, что зал ДК «Юбилейный» в Косулино рассчитан на 400 мест, при этом все не поместились – очевидно, что слушания были действительно массовые.
«Как мы можем не учитывать мнение жителей? Ни один человек, кроме представителей компании, которые собираются разрабатывать карьер, не высказался за поддержание изменений статуса земельного участка. У людей накипело, там уже такой массив леса уничтожен! Губернатор Евгений Владимирович в прошлом году выделил на восстановление дороги, по которой начали ездить грузовики, 100 миллионов, она не рассчитана на такой поток, она предназначена для садоводов, для легковушек, а многотонные «КамАЗы» вмиг бы её разворотили», – добавил Борис Комлев.
Напомним, что осенью 2017 года благодаря совместным усилиям жителей восьми коттеджных поселков на вышеуказанном земельном участке была остановлена деятельность промышленного карьера (Кабановское месторождение), на котором осуществлялась добыча песчано-гравийной смеси. В СМИ появилось несколько публикаций, на основании которых в сентябре была проведена выездная проверка с участием чиновников из различных ведомств.
«Если белоярцы, если жители Растущего и близлежащих коттеджных поселков будут против карьера, то никакого карьера там не появится. Это вопрос экологической безопасности жителей», — заявлял ранее изданию Андрей Горбов.
Фото - Валерия, КП «Алые Паруса»
© «Вечерние Ведомости»
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20.09.2018
22:06 | 20.09.2018
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