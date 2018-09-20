«Мы хотим жить в чистоте и тишине! Хватит с нас разбитых дорог!» Жители Белоярки проголосовали против разработки карьера





Представители компании - владельца земельного участка, где планируется разработка карьера



Жители дачного поселка Растущий в Белоярском городском округе и близлежащих населенных пунктов на общественных слушаниях, состоявшихся сегодня в ДК «Юбилейный» в Косулино, проголосовали против внесения изменений в Генплан муниципалитета. Согласно изменениям, предлагается изменить статус земельного участка, расположенного рядом с коттеджным поселком «Алые Паруса» (кадастровый номер 66:06:4501001:338, в настоящее время собственником участка является ООО «Стройдорснаб», ИНН 6679087330) с земель сельхозназначения на зону «земли промышленности и иного специального назначения».В случае, если бизнесменам удалось бы пролоббировать свою инициативу, у них бы появилась законная возможность продолжить разработку карьера, начатую в 2017 году и приостановленную после проверки Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области и Управления Россельхознадзора.Как рассказала корреспонденту veved.ru одна из местных жительниц Валерия, на общественные слушания пришло более 300 человек.«Понятно, что у представителей карьера свои доводы, они вложились в бизнес и им необходимо его развивать, но аргументы жителей более весомы и понятны, мы выступаем против карьера. В ближайшее время будет подготовлен протокол слушаний, и на основании него дума и глава Белоярского городского округа будут принимать решение», – говорит Валерия.По её словам, на общественных слушаниях присутствовал исполняющий обязанности председателя думы БГО Борис Комлев, который тоже высказался против изменения статуса земель и пообещал сделать заседание местного парламента, на котором будет приниматься решение, открытым.Борис Комлев в комментарии veved.ru отметил, что зал ДК «Юбилейный» в Косулино рассчитан на 400 мест, при этом все не поместились – очевидно, что слушания были действительно массовые.«Как мы можем не учитывать мнение жителей? Ни один человек, кроме представителей компании, которые собираются разрабатывать карьер, не высказался за поддержание изменений статуса земельного участка. У людей накипело, там уже такой массив леса уничтожен! Губернатор Евгений Владимирович в прошлом году выделил на восстановление дороги, по которой начали ездить грузовики, 100 миллионов, она не рассчитана на такой поток, она предназначена для садоводов, для легковушек, а многотонные «КамАЗы» вмиг бы её разворотили», – добавил Борис Комлев.Напомним, что осенью 2017 года благодаря совместным усилиям жителей восьми коттеджных поселков на вышеуказанном земельном участке была остановлена деятельность промышленного карьера (Кабановское месторождение), на котором осуществлялась добыча песчано-гравийной смеси. В СМИ появилось несколько публикаций, на основании которых в сентябре была проведена выездная проверка с участием чиновников из различных ведомств.«Если белоярцы, если жители Растущего и близлежащих коттеджных поселков будут против карьера, то никакого карьера там не появится. Это вопрос экологической безопасности жителей», — заявлял ранее изданию Андрей Горбов.