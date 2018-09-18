Свердловский облсуд вынес решение по досрочному освобождению бывшего «смотрящего» за Ревдой

13:36 | 20.09.2018

Свердловский областной суд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры, отменив постановление Синарского районного суда Каменска-Уральского, которым авторитетный бизнесмен из Ревды Николай Смовж был освобожден от наказания в связи с заболеванием, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В апелляционном представлении прокурор указал, что заболевание у Смовжа диагностировано до совершения преступлений, что не помешало ему совершить ряд особо тяжких преступлений. Кроме того, в местах лишения свободы он получает соответствующее профилю заболевания необходимое лечение.



Напомним, что 23 мая 2016 года Свердловский облсуд вынес обвинительный приговор Смовжу. Ему назначили наказание в виде 19 лет колонии строгого режима за организацию и участие в убийстве 4 человек. Между тем есть мнение, что часть преступлений Смовж не совершал, а процесс в отношении него был инициирован с целью лишить его бизнеса в виде торгового центра «Квартал» в Ревде.