В Ирбитском районе выпускники получили аттестат только после угроз обратиться в прокуратуру

18:19 | 14.09.2018

Ученик 9 класса Илья В., в этом году закончивший школу в селе Ключи Ирбитского района, не смог поступить в техникум или училище из-за действий директора образовательного учреждения. После выпускного директор школы Надежда Панькова отказалась отдавать аттестат ребенку, заявив, что сначала нужно отработать. Илья В. отказался выполнять требования педагога, соответственно, оставшись без документа об окончании школы. Вернуть аттестат удалось только после того, как 5 сентября мать ребенка пригрозила директору обращением в прокуратуру.



Между тем, приемная кампания по подаче документов к этому времени в техникумы и училища уже закончилась, то есть Илья В. сможет продолжить обучение лишь в следующем году. Более того, он потерял возможность получать пенсию по потере кормильца (ребенка воспитывает мать, отец умер), так как пособие выплачивается только в том случае, если ребенок учится.



Мать ребенка, Марина В. обратилась за помощью к депутату Законодательного Собрания Свердловской области Александру Коркину. Он уже направил депутатский запрос в адрес Ирбитского межрайонного прокурора Станислава Саноцкого, который пообещал взять ситуацию плод личный контроль и провести проверку.



«Надежда Панькова помимо всего прочего, является депутатом Ирбитского муниципального образования от «Единой России». Если она считает, что партийная принадлежность обеспечивает некую неприкосновенность, то она ошибается. Я считаю, что таким как Надежда Панькова не место в образовании, пусть она остается депутатом, или кем угодно, но не директором школы! А если случай с Ильей В. не единичный, и в числе пострадавших – десятки детей?», – говорит Александр Коркин.



Так, по данным родительницы, школьный аттестат также длительное время не выдавали другой выпускнице, Лене Ю. По словам женщины, девочка от переживаний даже угрожала перерезать себе вены. В итоге аттестат ей отдали.



Кроме этого, руководство школы запретило детям пользоваться дневниками и тетрадями с символикой ЛДПР, которые перед новым учебным годом традиционно раздавали неблагополучным семьям депутаты от ЛДПР.



«Я многодетная мать-одиночка, и канцтовары, которые Александр Коркин и Игорь Торощин (депутат Госдумы – Прим.ред.) привозили нашим детям, помогли сэкономить семейный бюджет. Младший ребенок приходит после сентября и говорит, что в классе учеников заставили показать, с какими тетрадями и дневниками они пришли в школу, пригрозив, что тех детей, которые пользуются канцтоварами с партийной символикой, в школу пускать не будут. Пришлось занимать деньги и покупать обычные тетради», – жалуется Марина В.



По мнению Александра Коркина, такие действия педагогического состава школы являются недопустимыми, и намерен продолжить оказывать материальную помощь при подготовке к школе семьям с детьми.