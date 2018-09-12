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18:19 | 14.09.2018
В Ирбитском районе выпускники получили аттестат только после угроз обратиться в прокуратуру
Между тем, приемная кампания по подаче документов к этому времени в техникумы и училища уже закончилась, то есть Илья В. сможет продолжить обучение лишь в следующем году. Более того, он потерял возможность получать пенсию по потере кормильца (ребенка воспитывает мать, отец умер), так как пособие выплачивается только в том случае, если ребенок учится.
Мать ребенка, Марина В. обратилась за помощью к депутату Законодательного Собрания Свердловской области Александру Коркину. Он уже направил депутатский запрос в адрес Ирбитского межрайонного прокурора Станислава Саноцкого, который пообещал взять ситуацию плод личный контроль и провести проверку.
«Надежда Панькова помимо всего прочего, является депутатом Ирбитского муниципального образования от «Единой России». Если она считает, что партийная принадлежность обеспечивает некую неприкосновенность, то она ошибается. Я считаю, что таким как Надежда Панькова не место в образовании, пусть она остается депутатом, или кем угодно, но не директором школы! А если случай с Ильей В. не единичный, и в числе пострадавших – десятки детей?», – говорит Александр Коркин.
Так, по данным родительницы, школьный аттестат также длительное время не выдавали другой выпускнице, Лене Ю. По словам женщины, девочка от переживаний даже угрожала перерезать себе вены. В итоге аттестат ей отдали.
Кроме этого, руководство школы запретило детям пользоваться дневниками и тетрадями с символикой ЛДПР, которые перед новым учебным годом традиционно раздавали неблагополучным семьям депутаты от ЛДПР.
«Я многодетная мать-одиночка, и канцтовары, которые Александр Коркин и Игорь Торощин (депутат Госдумы – Прим.ред.) привозили нашим детям, помогли сэкономить семейный бюджет. Младший ребенок приходит после сентября и говорит, что в классе учеников заставили показать, с какими тетрадями и дневниками они пришли в школу, пригрозив, что тех детей, которые пользуются канцтоварами с партийной символикой, в школу пускать не будут. Пришлось занимать деньги и покупать обычные тетради», – жалуется Марина В.
По мнению Александра Коркина, такие действия педагогического состава школы являются недопустимыми, и намерен продолжить оказывать материальную помощь при подготовке к школе семьям с детьми.
© «Вечерние Ведомости»
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