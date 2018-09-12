Депутаты гордумы Ирбита избрали главу, который подрался с Евгением Артюхом

13:04 | 14.09.2018

Сегодня, 14 сентября, депутаты городской думы Ирбита на очередном заседании подавляющим большинством голосов избрали нового главу. Им стал первый заместитель главы муниципалитета Николай Юдин. За его кандидатуру проголосовало 17 парламентариев, один народный избранник воздержался. Таким образом, Николай Юдин сменит на посту мэра Геннадия Агафонова, который был главой два срока подряд. Изначально он тоже подавал документы в конкурсную комиссию, но впоследствии отозвал их, по сути лишив конкурс какой-либо интриги. Известно, что на сегодняшнем заседании думы присутствовал депутат Законодательного собрания Свердловской области Александр Коркин.



Напомним, Николай Юдин стал широко известен в октябре 2015 года, когда во время визита делегации Свердловской области в Китай подрался с депутатом Заксобрания Евгением Артюхом. Депутат получил синяк под глазом.