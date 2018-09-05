Девочка из Ревды, которой мать откусила губу, скончалась в Анапе от остановки сердца

16:23 | 7.09.2018

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В Анапе скончалась 9-летняя девочка-инвалид из Ревды. Смерть наступила от остановки сердца.



Напомним, что в 2015 году девочку забрали из родной семьи. Пьяная мать, разозлившись на плачущую дочь, покусала ее за лицо, причинив тяжкий вред здоровью.



Девочку поместили в один из домов-интернатов Екатеринбурга. Позже ее удочерила семья из Анапы. Ребенка перевозили спецбортом МЧС. После случившегося девочка не могла ходить, сидеть и разговаривать.



Мать лишили родительских прав и отправили в колонию на четыре года.