В расстрелянной в Екатеринбурге Audi перевозили деньги «обнальщиков»

20:46 | 5.09.2018

Сегодня в конце рабочего дня в Екатеринбурге, около 17:20, неизвестные на вазовской «двенадцатой» расстреляли Audi. Изданию veved.ru удалось выяснить некоторые обстоятельства произошедшего. Из источников, близких к городскому УМВД, известно, что нападение не было спонтанным или бытовым, например вызванным дорожной ссорой. На Audi перевозили солидную сумму денег бизнесмены из Армении, занимающиеся обналичиванием денежных средств.



В результате стрельбы (тип оружия установить пока не удалось, но известно, что размер гильз 5,45 — это может быть как автомат, так и «Сайга») никто не пострадал, несколько пуль было выпущено по колесам немецкой иномарки. Злоумышленники по неизвестным причинам не смогли довести до конца задуманное и не похитили деньги. В настоящее время на место событий приехало руководство отдела полиции № 11 и УМВД Екатеринбурга, а также представители армянской диаспоры на нескольких затонированных автомобилях. Объявлен план «Перехват».