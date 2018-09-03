Новости дня
20:46 | 5.09.2018
В расстрелянной в Екатеринбурге Audi перевозили деньги «обнальщиков»
В результате стрельбы (тип оружия установить пока не удалось, но известно, что размер гильз 5,45 — это может быть как автомат, так и «Сайга») никто не пострадал, несколько пуль было выпущено по колесам немецкой иномарки. Злоумышленники по неизвестным причинам не смогли довести до конца задуманное и не похитили деньги. В настоящее время на место событий приехало руководство отдела полиции № 11 и УМВД Екатеринбурга, а также представители армянской диаспоры на нескольких затонированных автомобилях. Объявлен план «Перехват».
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
05.09.2018
22:57 | 5.09.2018
В день рождения поэта Бориса Рыжего в Екатеринбурге устроят экскурсию по Вторчермету
22:21 | 5.09.2018
«Атомстройкомплекс» предложил мэрии Екатеринбурга исправить недостатки в укладке брусчатки на Площади 1905 года
20:46 | 5.09.2018
В расстрелянной в Екатеринбурге Audi перевозили деньги «обнальщиков»
20:35 | 5.09.2018
Завтра в Екатеринбурге закроют пешеходный мост через Исеть
20:12 | 5.09.2018
Отель DoubleTree by Hilton в Екатеринбурге признали банкротом
18:22 | 5.09.2018
Завтра в Перми откроется выставка «Умный ребенок»
18:16 | 5.09.2018
Новый инвестиционный проект сможет приносить Пермскому краю более 300 млн рублей в год
17:56 | 5.09.2018
В Екатеринбурге неизвестные рассылали письма от имени председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой
17:29 | 5.09.2018
«Ваша честь, свою вину я полностью не признаю». В Кургане начался процесс над экс-начальником УФСИН Ильясовым
17:04 | 5.09.2018
Приемочная комиссия осмотрела дорожные объекты в центре Перми
17:03 | 5.09.2018
Кокорин поручил поднажать в работе по борьбе с коррупцией
16:57 | 5.09.2018
В Перми увеличивается зона платной парковки
16:33 | 5.09.2018
В Свердловской области выросло число ДТП с детьми
16:26 | 5.09.2018
Мотовилихинский район Перми отметит 80-летие
16:21 | 5.09.2018
Пермяков приглашают принять участие в экомарафоне «Переработка»
16:19 | 5.09.2018
Прокуратура через суд добивается ремонта дорог в Шумихе
15:49 | 5.09.2018
В Прикамье разыскивается осужденный Николай Сугак
14:55 | 5.09.2018
Из-за ремонта теплосети перекрыт участок улицы Надеждинской
14:45 | 5.09.2018
РМК построила ещё три спортплощадки в Челябинске
14:33 | 5.09.2018
В Перми продолжается реконструкция улицы Героев Хасана
14:22 | 5.09.2018
На дороге Нижняя Тура — Качканар насмерть сбит пешеход. Полиция устанавливает его личность
13:49 | 5.09.2018
Открылась обновленная арена стадиона «Юность» в Екатеринбурге
13:23 | 5.09.2018
«Символ советской эпохи» появился в Верхней Пышме
13:14 | 5.09.2018
На проспекте Ленина столкнулись трамваи. Пострадала пенсионерка
12:57 | 5.09.2018
Екатеринбурженка отсудила у стоматологической клиники 266 тысяч рублей за некачественное лечение
12:25 | 5.09.2018
В Свердловской области проверяются данные космической съемки о незаконных рубках леса
12:19 | 5.09.2018
Средние профессиональные учебные заведения Прикамья подключат к высокоскоростному интернету
12:02 | 5.09.2018
Ремонт Чусовского моста завершится к 25 сентября
11:58 | 5.09.2018
Евгений Куйвашев открыл дворец ледовых видов спорта в Верхней Пышме
11:25 | 5.09.2018
Жители домов на улице Фрезеровщиков пожаловались на захват двора
10:41 | 5.09.2018
Целинный район в Зауралье возглавил менеджер свердловского бизнесмена Леонида Бычкова
10:34 | 5.09.2018
Минувшей ночью в Березовском сгорел частный дом
10:28 | 5.09.2018
Летняя Спартакиада УГМК стартовала в Верхней Пышме