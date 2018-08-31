Произошел пожар в детском саду Ирбита. Эвакуировали 73 человека

17:48 | 3.09.2018

пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Сегодня утром произошел пожар в двухэтажном здании детского сада на улице Елизарова в Ирбите. До прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания эвакуировали 73 человека, 53 из них — дети.



К счастью, никто не пострадал. Сгорел матрас в спальном помещении на первом этаже.



«Пожарные оперативно справились с огнем, в течение 9 минут открытое горение было ликвидировано. По информации пожарных дознавателей, наиболее вероятной причиной пожара стал аварийный режим работы электрообогревателя», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.