Екатеринбург может принять еще один чемпионат мира. На этот раз по волейболу

16:28 | 31.08.2018

epochtimes.ru

В 2022 году Екатеринбург может принять матчи мужского чемпионата мира по волейболу. Уральскую столицу собираются включить в российскую заявку наряду с Москвой, Санкт-Петербургом, Казанью, Калининградом, Новосибирском и Красноярском.



Как сообщает «РИА Новости», глава Международной федерации волейбола Ари Граса предложил министру спорта РФ Павлу Колобкову провести чемпионат в России. Всероссийская федерация волейбола готовится подать заявку.