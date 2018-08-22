На Урале фермерам, допустившим загрязнение почвы свиным навозом, снизили штраф со 164 миллионов рублей до 43

10:34 | 25.08.2018

ото: dni.ru

Семнадцатый арбитражный апелляционный суд снизил размер штрафных санкций для АО «Полевское» (согласно данным ЕГРЮЛ, находится в стадии ликвидации, единственным учредителем предприятия является ОАО «Северский трубный завод»), которое летом 2014 года допустило разлив свиного навоза рядом с селом Косой Брод вблизи Полевского. Поверхность почвы на участке площадью почти 43 тысячи 878 кв. м. в результате была отравлена.



Изначально Арбитражный суд Свердловской области по иску Департамента Росприроднадзора по УрФО принял решение о взыскании ущерба, причиненного почвам, в размере 164 миллионов 542 тысяч 500 рублей. Компания подала апелляционную жалобу, при рассмотрении которой решение нижестоящей инстанции было отменено, принято решение о снижении штрафных санкций и взыскании кратно меньшей суммы –43 миллиона 100 тысяч рублей.



Загрязнение почв в результате хранения отходов подтверждается результатами анализа проб почвы. Установлено, что превышение условно фоновых значений по нитрат-иону составило от 3,0 до 147 раз, по хлорид-иону — от 6,9 до 22,2 раза, по азоту аммонийному — от 1,4 до 24,3 раза, по нитрит-иону — от 1,2 до 130 раз.



Между тем свиной навоз относится к 4-му классу опасности и оказывает на окружающую среду острое токсическое воздействие, а само наличие в почве превышений концентрации условно фоновых значений препятствует использованию земельного участка для целей сельскохозяйственного производства. Между тем доказательств, подтверждающих факт проведения предприятием (которое находится в стадии ликвидации) работ по рекультивации или восстановлению загрязненных земель, суду не представлено.