Новым главой Общественной палаты Свердловской области стал Александр Левин

16:34 | 23.08.2018

Общественная палата Свердловской области четвёртого созыва избрала своего председателя. Им стал глава Свердловского союза журналистов Александр Левин. Решение об избрании было принято сегодня, 23 августа, на первом заседании нового состава организации.



Кандидатура Александра Левина была поддержана губернатором региона Евгением Куйвашевым.



«Сейчас здесь собрались очень авторитетные и уважаемые люди. Я считаю, что Александр Юрьевич Левин справится блестяще с задачей возглавить общество. Мы все знаем его как человека ответственного, прекрасно знающего область», — заявил глава области и в знак поддержки вручил Александру Левину грамоту губернатора Свердловской области. «Уверен, он еще долго будет радовать нас своей работой и чутким отношением», — подытожил Евгений Куйвашев.



Других кандидатур на должность главы Общественной палаты региона сегодня предложено не было.



Александр Юрьевич Левин родился 4 февраля 1951 года в Свердловске. Почти 20 лет проработал в газете «Вечерний Свердловск», где прошел путь от корреспондента до заместителя редактора. В декабре 1991 года становится пресс-секретарем главы администрации области Эдуарда Росселя. В 1995-м возглавил пресс-службу губернатора Свердловской области, в 1997-м был назначен директором Департамента информации губернатора. С 1999 до 2009 года был сначала заместителем главы администрации губернатора, а затем и главой администрации губернатора Свердловской области. С 2009 по 2011 год был советником губернатора Свердловской области. С 2013 года и по сей день является председателем Свердловского творческого союза журналистов.



Минувшей зимой Левин стал сопредседателем штаба кандидата в президенты Владимира Путина, сейчас возглавляет штаб «Единой России» по выборам в думу Екатеринбурга.



Сегодня, сразу после своего избрания на пост главы Общественной палаты, Александр Левин сказал: «Любые выборы — это волнительный момент. Это ответственность и большой аванс. Задачи, которые обрисованы губернатором, настолько объемны, что справиться с ними можем только все мы, если будем работать сообща».