Партии потратят более 20 млн рублей на выборы в думу Екатеринбурга

15:00 | 21.08.2018

Свердловские отделения партий потратят на выборы в гордуму Екатеринбурга почти 20,5 млн рублей. Сведения о поступлении и расходовании средств партий опубликованы на сайте городского избиркома.



Больше всех на выборы потратит «Справедливая Россия». На их избирательный счет поступило 6,2 млн рублей, 3,7 млн уже потрачено на изготовление и распространение агитационных материалов.



Далее идет «Единая Россия», на счету которой 5,4 млн рублей, из них потрачено 1,2 млн рублей. На счет ЛДПР поступило 2,8 млн рублей, КПРФ - 2,5 млн, «Яблоко» - 1,8 млн, на счет «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» - 1,7 млн, «Коммунистов России» - 3 тысячи рублей, на счет «Гражданской платформы» средств не поступало.



Напомним, выборы в гордуму Екатеринбурга состоятся 9 сентября.