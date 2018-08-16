В Свердловской области лагерь, где отравились несколько детей, возобновил свою работу

20:31 | 17.08.2018

tyt.by

Сысертский лагерь «Чайка» вновь приступил к работе после разрешения Роспотребнадзора. Ранее оттуда были вывезены дети из-за кишечной инфекции.



Лагерь был открыт после обеззараживающей обработки. Как сообщили в Департаменте образования Екатеринбурга, в ДОЛ «Чайка» для отдыха на 16 дней вернулись 129 детей. Родителям, отказавшимся от путевок, будут возмещены денежные средства с перерасчетом за фактически проведенные детьми дни в лагере.



Согласно решению Роспотребнадзора, источником распространения инфекции стал сотрудник пищеблока, который сейчас отстранен от работы.



Напомним, смена в лагере началась 6 августа, но затем несколько человек пожаловались на плохое самочувствие. В итоге работа лагеря была приостановлена.