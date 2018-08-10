Таможенники поймали в Кольцово трех граждан, которые пытались вывезти из России большую сумму наличности

11:01 | 17.08.2018

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Сотрудники Кольцовской таможни им. В.А. Сорокина за одну ночь задержали пассажиров с незадекларированными наличными на трех рейсах, вылетавших с разницей в несколько часов.



Так, в багаже пассажирки рейса до Тель-Авива таможенники обнаружили 13 тысяч долларов, 2 тысячи евро и чуть больше 20 тысяч рублей. У мужчины, собиравшегося вылететь из Екатеринбурга в Худжанд (Таджикистан), с собой оказалось чуть больше миллиона рублей наличными. Пассажир рейса Екатеринбург — Душанбе пытался вывезти из страны 10 тысяч долларов и 27 тысяч рублей.



Согласно правилам, при единовременном ввозе или вывозе денежных средств в эквиваленте на общую сумму более 10 000 долларов США в обязательном порядке необходимо пройти процедуру таможенного декларирования, которая не подразумевает никаких дополнительных сборов и платежей. Однако все нарушители проходили по «зеленому коридору» и уверяли таможенников, что не знакомы с правилами провоза наличных.



Таможенники изъяли у нарушителей суммы, которые превышают допустимый лимит провоза наличных денежных средств без декларирования, а на пассажиров завели административные дела, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.