Чемпионат мира по парусному спорту среди женщин стартовал в Екатеринбурге

09:07 | 15.08.2018

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Накануне, 14 августа, в Екатеринбурге стартовал Чемпионат мира по парусному спорту среди женщин. В матчевых гонках принимают участие 11 команд из шести стран мира, среди них восемь команд – иностранные.



Соревнования проходят на акватории Верх-Исетского пруда. Финал чемпионата состоится в День города – 18 августа.



Отметим, что чемпионат по парусному спорту стал традиционным для уральской столицы, однако женские соревнования в рамках Кубка Екатеринбурга проходят впервые.