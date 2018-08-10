В День города на площади 1905 года выступят духовые оркестры из Китая и Казахстана

15:51 | 13.08.2018

18 августа, в День города, на площади 1905 года пройдет фестиваль духовых оркестров. В нем примут участие творческие коллективы России и мира: российский оркестр из Санкт-Петербурга, возрождающий жанр русской роговой музыки (звучание похоже на орган), оркестр Национальной гвардии Республики Казахстан, оркестр школы № 16 из Гуанчжоу (КНР), «Дифиле-бэнд» из Сургута, а также екатеринбургские коллективы шоу Давлет-Хана (барабаны, гитары и эксклюзивные инструменты: маримба, варган, mallet catt, дарбуки) и шоу барабанщиц «Династия».



Фестиваль начнется в 14:00.