Детский лагерь в Сысерти, где отравились дети, временно закрыли

15:48 | 10.08.2018

Работа детского оздоровительного лагеря «Чайка» под Сысертью, где 6 августа шестеро детей почувствовали ухудшение состояния в связи с болью в животе, рвотой и недомоганием, временно приостановлена с сегодняшнего дня до устранения нарушений. Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, ведомство установило причину кишечной инфекции. Причиной заболеваемости явился носитель норовируса среди персонала пищеблока. Кроме того, распространению инфекции способствовала недостаточная укомплектованность персоналом пищеблока.



Управлением Роспотребнадзора организовано отстранение от работы персонала, являющегося носителем инфекционных болезней, проведение дезинфекции на пищеблоке, в столовой и в корпусах.



Напомним, что проверку по своей линии в лагере также проводит Сысертская межрайонная прокуратура.