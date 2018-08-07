Часть временных трибун с «Екатеринбург Арены» переедет в Ирбит

19:31 | 8.08.2018

stadiums.at.ua

Две тысячи мест на трибунах с «Екатеринбург Арены» после чемпионата мира по футболу в скором времени переедут в Ирбит на местный стадион «Юность». Об этом сегодня сообщил вице-спикер свердловского Заксобрания Виктор Шептий.



Летом прошлого года на ирбитской «Юности» началась реконструкция, которая завершится к 1 сентября. После нее на стадионе будет современное футбольное поле, легкоатлетическая дорожка, площадки для волейбола и баскетбола с современным покрытием, площадка для воркаута и занятий гимнастикой.



На мундиале временные трибуны обеспечили местами 12 тысяч болельщиков. В Ирбит переедет только 1/6 их часть. Что будет с остальными конструкциями — пока не известно. Однако понятно, что все они будут доставлены в муниципалитеты Свердловской области.



Вчера стало известно, что премьер-министр Дмитрий Медведев уже распорядился передать стадион в собственность Свердловской области, а также выделить полмиллиарда рублей для демонтажа трибун. Предполагается, что их начнут демонтировать только в следующем году.



Ответственность за перераспределение кресел между муниципальными стадионами ляжет на министерство спорта Свердловской области.