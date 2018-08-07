Департамент Росприроднадзора выявил множество нарушений в деятельности Ирбитской птицефабрики

12:40 | 8.08.2018

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Департамент Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу провел плановую выездную проверку соблюдения требований законодательства РФ в сфере природопользования и охраны окружающей среды в отношении ООО «Птицефабрика Ирбитская», сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе проведения проверки выявлено 7 нарушений требований природоохранного законодательства. В том числе в области охраны атмосферного воздуха, в области обращения с отходами, в области использования и охраны земель, в области начисления и внесения платы за негативное воздействие на окружающую среду.



По выявленным нарушениям в отношении юридического лица и должностных лиц ООО «Птицефабрика Ирбитская» Департаментом будут возбуждены дела об административных правонарушениях по различным статьям КоАП РФ, которые в том числе предусматривают наказание в виде административного приостановления деятельности на срок до девяноста суток.



Отметим, что ООО «Птицефабрика Ирбитская» обращалось в Арбитражный суд Свердловской области с заявлением о признании недействительным приказа

Департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Уральскому федеральному округу о проведении плановой выездной проверки, в том числе заявляло ходатайство о приостановлении действия приказа Департамента до рассмотрения спора по существу. В удовлетворении ходатайства было отказано, рассмотрение иска состоится 28 августа.