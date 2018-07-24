На Среднем Урале зафиксировано 60 случаев энтеровирусной инфекции

15:21 | 26.07.2018

imodium.ru

В июне на территории Свердловской области зафиксирован рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Как сообщили в пресс-службе свердловского управления Роспотребнадзора, это связано с сезонным подъемом заболеваемости ЭВИ, а также с улучшением диагностики.



Всего за шесть месяцев 2018 года зарегистрировано 60 случаев энтеровирусной инфекции (на 6 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года). Они регистрировались в восьми муниципалитетах: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ирбите и Ирбитском муниципальном образовании, Верхней Пышме, а также в Арамильском, Верхнесалдинском и Серовском городском округах.



Энтеровирусные инфекции – это особая группа инфекционных заболеваний. Характеризуются многообразием клинических проявлений и множественными поражениями органов и систем. К ним относятся такие заболевания, как серозный менингит, геморрагический конъюнктивит, увеит, синдром острого вялого паралича и другие.



Риск заболеваемости возрастает в жаркую погоду и при купании.