В Екатеринбурге проходит конференция таможенных экспертов-криминалистов

16:47 | 25.07.2018

пресс-служба Уральского таможенного управления

Эксперты-криминалисты со всей России, а также из Италии, Германии, Чехии и Кореи приехали в уральскую столицу. Сейчас здесь проходит международная научно-практическая конференция по проблемным вопросам экспертной деятельности.



Специалисты делятся опытом, как более точно провести исследования различных товаров: детских игрушек, драгоценных камней, икон, нефтепродуктов, мяса, кофе. В частности, эксперты рассказали об особенностях проведения экспертиз демантоидов (так называемых уральских бриллиантов) и холодного оружия ударно-раздробляющего действия.



— В основе многих решений таможенных органов лежат результаты экспертной деятельности. Поэтому особенно важно, обсуждая современные подходы и стандарты экспертных исследований, стремиться к повышению их научной обоснованности, законности и достоверности, — отметил начальник Уральского таможенного управления Максим Чмора.



Напомним, что таможенная экспертиза призвана определить страну происхождения, безопасность применения, химические и физические свойства, а также ценность товаров.