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21:47 | 21.07.2018
tumix.ru
На трассе Екатеринбург – Тюмень произошла страшная авария. Движение по трассе закрыли
«21 июля на участке федеральной автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области (км 266+700) действует временное ограничение движения для большегрузного транспорта в связи с ДТП. На месте аварии работают оперативные службы. Проезд легковых автомобилей организован по обочине», — говорится в сообщении.
Обстоятельства ДТП не уточняются. По версии СМИ, на трассе две легковушки столкнулись лоб в лоб. По предварительной информации, погибли несколько человек.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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