На трассе Екатеринбург – Тюмень произошла страшная авария. Движение по трассе закрыли

21:47 | 21.07.2018

tumix.ru

На федеральной трассе Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области временно ограничили движение для большегрузов. Причиной тому стало ДТП, которое произошло сегодня в районе 19.00. Об этом сообщает ФКУ «Автодор».



«21 июля на участке федеральной автодороги Р-242 Пермь — Екатеринбург в Свердловской области (км 266+700) действует временное ограничение движения для большегрузного транспорта в связи с ДТП. На месте аварии работают оперативные службы. Проезд легковых автомобилей организован по обочине», — говорится в сообщении.



Обстоятельства ДТП не уточняются. По версии СМИ, на трассе две легковушки столкнулись лоб в лоб. По предварительной информации, погибли несколько человек.