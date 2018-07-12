Мексиканские болельщики, прославившиеся на весь мир картонным изображением друга, попали в ДТП в Питере. Они уже обратились за помощью к УГМК

Болельщики сборной Мексики по футболу, которые приехали на чемпионат мира с картонным изображением своего друга Хавьера, попали в ДТП. Дорожно-транспортное происшествие случилось сегодня, 13 июля, в Санкт-Петербурге. Как стало известно veved.ru со слов самих мексиканцев, которые путешествуют по России на старом школьном автобусе, на перекрестке в них буквально влетел мотоциклист, который намеревался проскочить на красный сигнал светофора.Водитель мотоцикла в настоящее время находится в больнице, инспекторы ДПС устанавливают обстоятельства произошедшего, не давая болельщикам покинуть пределы России (после РФ мексиканцы намеревались поехать в Европу). В связи с этим они обратились за юридической помощью в УГМК – музей холдинга в Верхней Пышме они посещали, когда приезжали в Екатеринбург на матч со Швецией, и успели познакомиться с сотрудниками Уральской горно-металлургической компании.Несмотря на то, что консульство Мексики предоставило им переводчика и юриста, болельщики решили воспользоваться помощью УГМК, юрист которой уже дал им необходимые консультации. Теперь они ждут понедельника, когда состоится очередное разбирательство. В пресс-службе УГМК отмечают, что готовы оказать необходимую помощь, если такая потребуется.Напомним, что в начале ЧМ-2018 Сеть облетели фотографии четырех друзей из Мексики, которые, взяв в Россию картонную копию своего пятого друга, приехали на мундиаль. Сообщалось, что бедолагу-болельщика на первенство не пустила жена. После того, как об истории стало известно на весь мир, супруга все же сжалилась и отпустила своего мужа в Россию.