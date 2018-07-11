В Кушве из незаконного оборота изъяли контрафактные футболки

16:52 | 12.07.2018

sobaka.ru

Кушвинская прокуратура совместно с сотрудниками полиции выявила факт торговли контрафактной продукцией: в одном из местных магазинов обнаружены футболки с незаконно нанесенным обозначением товарного знака известной спортивной фирмы.



— Вся изъятая продукция направлена на экспертизу правообладателю указанного товарного знака, имеющего представительство в г. Москве, по результатам которой зафиксирован ущерб от реализации контрафакта, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.



Индивидуального предпринимателя привлекли к административной ответственности, продукция конфискована.