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12:31 | 11.07.2018

На Серовском тракте произошло массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 11 июля, около 11 часов на 175-м километре Серовского тракта между Кушвой и Нижним Тагилом произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Транспортные средства после столкновения буквально раскидало по проезжей части, образовалась пробка.



В аварии серьезно пострадали две «Лады-Приоры», у которых разбита передняя часть, а также автомобиль иностранного производства, который откинуло на обочину. Обстоятельства ДТП пока неизвестны, информацию о пострадавших выяснить не удалось. На месте дежурят экипажи ДПС и полиции.

На Серовском тракте произошло массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

На Серовском тракте произошло массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

На Серовском тракте произошло массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

На Серовском тракте произошло массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

© «Вечерние Ведомости»

 


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