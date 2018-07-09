На Серовском тракте произошло массовое ДТП (ФОТО, ВИДЕО)

Сегодня, 11 июля, около 11 часов на 175-м километре Серовского тракта между Кушвой и Нижним Тагилом произошло массовое ДТП с участием трех автомобилей. Транспортные средства после столкновения буквально раскидало по проезжей части, образовалась пробка.В аварии серьезно пострадали две «Лады-Приоры», у которых разбита передняя часть, а также автомобиль иностранного производства, который откинуло на обочину. Обстоятельства ДТП пока неизвестны, информацию о пострадавших выяснить не удалось. На месте дежурят экипажи ДПС и полиции.