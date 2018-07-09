В Тавде владельца собаки наказали рублем за нападение животного на ребенка

10:41 | 11.07.2018

В Тавде суд взыскал компенсацию морального вреда в пользу 10-летнего ребенка, причиненного ему в результате нападения на него собаки. В марте 2018 года хозяин животного отпустил собаку без поводка и намордника. В результате собака покусала школьника, причинив ему вред здоровью. В ходе судебно-медицинского обследования у несовершеннолетнего установлены телесные повреждения в виде обширной рваной укушенной раны левого бедра.



За нарушение правил содержания домашних животных владелец собаки был оштрафован на три тысячи рублей. Кроме этого, Тавдинская городская прокуратура направила исковое заявление в суд о взыскании с хозяина собаки в пользу несовершеннолетнего компенсации морального вреда в размере 100 тыс. рублей. Заявление было удовлетворено в полном объеме.