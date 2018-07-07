Вместо метро в Екатеринбурге может появиться скайвей

Транспортные вопросы Екатеринбурга обсуждались в рамках презентации ЭКСПО-2025 на Международной промышленной выставке ИННОПРОМ.По словам заместителя главы администрации города по вопросам капитального строительства и землепользования Алексея Белышева, строительство второй ветки метро — это затратно по времени и финансам, поэтому предлагаются другие варианты, такие как скайвей и наземный электрорельсовый транспорт — трамвай без проводов.«Мы рассматриваем комбинации всех возможных элементов. Метро — это затраты по времени и по деньгам. Конечно, оно будет, если говорить о финальной перспективе. Где уместно, это будет скайвей. Парк Маяковского мы будем пересекать с помощью такого необычного вида общественного транспорта. Но с ВИЗа-Правобережного вы, скорее всего, будете добираться обособленным наземным электрорельсовым транспортом», — передает слова Белышева «Накануне.RU».Ранее сообщалось, что вторая трамвайная ветка будет построена в Екатеринбурге в любом случае, даже если город не получит ЭКСПО-2025. Строительство заложено в стратегическом плане развития уральской столицы до 2030 года.